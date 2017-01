Dziś premiera Resident Evil VII

W miniony weekend mieszkańcy Londynu mogli załapać się na ciekawe wydarzenie, przypominające grę typu LARP. Uczestników dobrano w pary, w których mieli odgrywać rolę dziennikarzy pracujących dla stacji telewizyjnej zajmującej się zjawiskami paranormalnymi. W ciągu 45 minut mieli odszukać ślady poprzedniej ekipy, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Powyżej, dzięki Holly z PlayStation Access możecie zobaczyć jak wyglądała zabawa od środka, z perspektywy uczestnika. Uff... Ktoś z Was odważyłby się na to? Najnowsza część Resident Evil zbiera same pozytywne oceny zarówno w kraju, jak i za granicą: Destructoid 100/100

EGM 95/100

GamesRadar+ 90/100

Gry-Online.pl 9/10

Gram.pl 8,9/10

Ppe.pl 8,5/10 Chwalona jest historia, nowości w mechanice (przede wszystkim zmiana perspektywy na FPP), a także mroczna atmosfera. Tytuł ukazał się na konsolach PlayStation 4 (grę można uruchomić w specjalnym trybie PlayStation VR ) i Xbox One, a także komputerach PC, w polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej do wyboru.