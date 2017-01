Film VR po raz pierwszy nominowany do Oscara

Spotlight Story to cykl 360-animacji produkowany przez Google. Dedykowane są one goglom VR, jednak można je również obejrzeć w przeglądarce internetowej. Jednym z takich filmów jest "Pearl" autorstwa Patricka Osborne'a, który został właśnie nominowany do Oscara. Animację możecie obejrzeć powyżej - jest to kilkuminutowa opowieść w formie musicalu, która przedstawia życie pewnej rodziny z perspektywy wnętrza samochodu.

Filmy w 360-stopniach dają zupełnie nowe doznania, a uhonorowanie jednego z nich przez grono Amerykańskiej Akademii Filmowej z pewnością przyczyni się do ich dalszej ekspansji. My na pewno będziemy trzymać kciuki za to, by otrzymał Oscara.