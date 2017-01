Horror od twórców BioShocka pojawi się także na PS4

Zespół The Deep End Games poinformował, że dzięki współpracy z Feardemic, Perception trafi również na PS4. Data premiery w dalszym ciągu pozostaje nieznana. Pierwotnie gra miała zadebiutować na rynku latem 2016 roku, ale okazało się, że produkcja zabierze jeszcze więcej czasu. Ile dokładnie, nie wiadomo. Wiadomo natomiast dość dużo o samej rozgrywce. Perception pozwoli wcielić się nam w postać Cassie, niewidomej dziewczyny, która wykorzystuje swój ponadprzeciętnie rozwinięty słuch do rozpoznawania konturów otoczenia. By lepiej orientować się w przestrzeni Cassie może stukać laską w podłogę i na podstawie rozchodzących się fal dźwiękowych odkrywać przez moment większą przestrzeń. Hałas jednak może przyciągnąć przeciwników, z którymi dziewczyna nie poradzi sobie w walce. Wówczas jedyną nadzieją, jest znalezienie dobrej kryjówki lub wykorzystanie innych hałaśliwych obiektów z otoczenia, które mogłyby rozproszyć uwagę wrogów.