Już można umieszczać porno na YouTube

YouTube jest bezpiecznym miejscem, wolnym od pornografii. A właściwie, to był, bo internauci znaleźli sposób na ominięcie jego zaawansowanych zabezpieczeń. Co ciekawe, jest on dość prosty. By na YouTube pojawił się film porno musimy go umieścić w usłudze googlevideo.com i wyłączyć widoczność tego filmu z wyszukiwarki YouTube. Jak się okazuje, tego typu filmy w ogóle nie są skanowane pod kątem obecności niedozwolonych treści. YouTube wie o problemie, ale nie jest nim przerażony. Filmy te bowiem faktycznie nie są widoczne w wyszukiwarce, można je znaleźć tylko gdy znamy bezpośredni do nich link. Zapowiada jednak, że tego typu treści będą szybko z serwisu usuwane.