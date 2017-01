Najczęściej piracone seriale 2016 roku

W połowie grudnia pisaliśmy o rekordowej popularności nowego show Amazonu - The Grand Tour. Według zestawienia TorrentFreak obejmującego ruch z sieci Torrent najchętniej pobieranym z sieci serialem jest Gra o Tron - już piąty rok z rzędu. Popularność serialu HBO nie spada, ale wartym odnotowania jest fakt, że tym razem nie udało się pobić rekordu ilości równoczesnych pobierań - w szczytowym momencie, czyli po finałowym epizodzie, jednocześnie pobierało go 350 tysięcy użytkowników sieci Torrent. Według TorrentFreak zwiększyła się natomiast rozdzielczość piraconych seriali. Użytkownicy sieci Torrent przerzucili się z rozdzielczości 480p na 720p i 1080p. W poniższym zestawieniu uderza w oczy kilka faktów. Przede wszystkim znajdujący się równie wysoko na liście jak przed rokiem The Walking Dead - walka z żywymi trupami jak widać się nie nudzi. Po drugie, zadziwia obecność w pierwszej trójce zupełnie nowego serialu Westworld (swoją drogą, również produkcji HBO), który przebił kilkuletnie, przyciągające przed ekrany użytkowników produkcje takie jak The Flash, Vikings czy Teoria Wielkiego Podrywu. Pozycja Serial Pozycja w roku ubiegłym 1. Gra o Tron 1 2. The Walking Dead 2 3. Westworld - 4. The Flash 5 5. Arrow 4 6. Teoria Wielkiego Podrywu 3 7. Wikingowie 7 8. Lucifer - 9. W garniturach 10 10. The Grand Tour -