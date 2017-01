PETA apeluje do twórców Warhammera

Noszenie prawdziwego futra kojarzy się dzisiaj ze zbędnym luksusem i brakiem szacunku dla zwierząt. Ale w dawnych czasach zakładanie na siebie zwierzęcej skóry było symbolem męstwa, a często jedyną możliwą formą przyodziewku. W literaturze, filmach i grach z gatunku fantasy często możemy zobaczyć bohaterów ubranych w futra. Jest to coś absolutnie naturalnego i nadającego realizmu. W czym chodzić mają orki czy dowódcy epickich armii? W bluzach z kapturem? Niestety PETA dostrzega w takiej stylistyce postaci coś zupełnie innego. Games Workshop, twórcy serii Warhammer otrzymali od organizacji wiadomość z prośbą o usunięcie futer z modeli bohaterów: " Od potężnego Lemana Russa i Horusa Lupercal do Wojowników Chaosu i Sióstr Ciszy, Warhammer oferuje mnóstwo bohaterów, którzy noszą ubrania przypominające skóry zwierzęce. Te zaś po prostu nic nie wnoszą do gry . Zaprawieni w bojach wojownicy słyną z męstwa, ale noszą skóry martwych zwierząt, które nie dodają im żadnych umiejętności." Według organizacji PETA noszenie wirtualnych futer, które przypominają repliki prawdziwych skór zwierzęcych niesie ze sobą zły przekaz, wyrażający aprobatę do noszenia takich ubrań w rzeczywistości. Nie wiadomo czy Game Workshop weźmie sobie do serca ten apel. Jak myślicie, powinni? Według organizacji PETA noszenie wirtualnych futer, które przypominają repliki prawdziwych skór zwierzęcych niesie ze sobą zły przekaz, wyrażający aprobatę do noszenia takich ubrań w rzeczywistości. Nie wiadomo czy Game Workshop weźmie sobie do serca ten apel. Jak myślicie, powinni?