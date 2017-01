Pokemon Go: 950 milionów dolarów w pół roku

Gra oparta na modelu Free-to-play zarobiła w sumie 950 milionów dolarów w ciągu zaledwie pół roku. Dla porównania wysokobudżetowe, tegoroczne produkcje filmowe takie jak "Sekretne życie zwierzaków domowych", "Batman vs Superman: Świt Sprawiedliwości" czy "Fantastyczne Zwierzęta i jak jest znaleźć" nie przekroczyły bariery 900 milionów dolarów w box office. Na tle innych gier mobilnych Pokemon Go także się prezentuje nad wyraz okazale. Pierwsze 800 milionów dolarów aplikacja zarobiła w około 110 dni od dnia premiery. Ten sam próg zarobkowy innym popularnym grom zajął znacznie dłużej: Candy Crush Saga (powyżej 250 dni), Puzzle & Dragons (powyżej 400 dni), Clash of Clans (powyżej 500 dni). Sukces gry oczywiście leży w marce, która posiada ogromne rzesze fanów na całym świecie. Ale z pewnością dodatkowych atrakcji zapewnił tryb AR, który poderwał graczy z kanap i promował długie spacery. Wszyscy gracze razem przebyli już ponad 8,7 miliardów kilometrów.