Steam Awards rozdane po raz pierwszy

Gry, które wygrały pierwszą edycję Steam Awards są doskonale znane każdym graczom. Valve nie ograniczyło się jedynie do tytułów wydanych w ubiegłym roku - większość z nich istnieje na rynku od dobrych kilku lat. Zwycięzcy mają - według Valve- cieszyć się nieśmiertelną sławą oraz wirtualnym trofeum wyświetlanym na ich stronie produktowej w sklepie Steam. Czytając poniższe zestawienie 12 kategorii nie sposób się nie uśmiechnąć i nie przyznać racji w wyborze zwycięzców. "Antybohater najbardziej potrzebujący przytulenia" - Portal 2

"Wiedziałem, że ta gra jest fajna, zanim jeszcze dostała nagrodę" - Euro Truck Simulator 2

"Próba czasu" - The Elder Scrolls V: Skyrim

"Jeszcze tylko pięć minut" - Counter-Strike: Global Offensive

"Łooooo, koleś!" - Grand Theft Auto V

"Gra w grze" - Grand Theft Auto V

"Nie płaczę, coś wpadło mi do oka" - The Walking Dead

"Najlepsze użycie zwierzęcia hodowlanego" - Goat Simulator

"Boom Boom" - Doom

"Albo kochasz, albo nienawidzisz" - Dark Souls III

"Usiądź wygodnie i odpoczywaj" - Euro Truck Simulator 2

"Lepiej z przyjaciółmi" - Left 4 Dead 2