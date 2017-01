Super Mario Run już wkrótce na Androidzie

Aktualnie by zagrać w pierwszą oficjalną grę Nintendo z przygodami wąsatego hydraulika należy posiadać smartfona lub tablet Apple'a. Od marca jednak będą mogły pobrać grę także osoby korzystające z Androida. Super Mario Run przypomina inne gry z gatunku endless runer np. Temple Run, czy Sonic Dash. W porównaniu jednak do nich, rozgrywka w nowej grze Nintendo nie jest nieskończona - zawiera 24 dość krótkie poziomy. Pełna wersja gry kosztuje 10 dolarów, ale można także pobrać wersję demo - oferuje ona dostęp do początkowych poziomów.