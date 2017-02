Super Mario Run: Tylko 5% grających kupiło pełną wersję

Wydaje się, że 5% to bardzo mało. Ale jeśli wziąć pod uwagę liczbę wszystkich graczy, a tych było aż 78 milionów, to nawet ten niewielki ułamek daje już Nintendo świetny zarobek. Według nieoficjalnych informacji gra zarobiła już około 53 milionów dolarów. A przypominamy, że mówimy tu wciąż o tytule ekskluzywnym na iOS. Twórcy są przekonani, że po premierze na Androida zyski zwiększą się przynajmniej dwukrotnie. Posiadacze Androidów, którzy chcieliby zagrać wąsatym hydraulikiem muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zainteresowani mogą póki co jedynie zapisać się do newslettera na Google Play.