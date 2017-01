Usługa GeForce Now w końcu na komputerach PC

Użytkownicy konsol Shield mogą strumieniować na swoje konsole pecetowe gry wideo, które są przetwarzane przez serwerownie Nvidii. Wszyscy spodziewaliśmy się, że wersja na komputery osobiste będzie działała podobnie. Niestety, myliliśmy się. GeForce Now dla Windows i macOS to w zasadzie usługa zdalnego pulpitu dla wirtualnej maszyny uruchomionej w serwerowni Nvidii na maszynach Grid. Możemy na tej maszynie instalować co chcemy i grać do woli. Sam w sobie pomysł nie jest zły. Niestety, musimy mieć do tego celu kupione osobno gry, a na dodatek usługa jest koszmarnie droga. Nie jesteśmy pewni, czy przy opłatach rzędu 25 dolarów za 20 godzin gry nie taniej będzie kupić jednak własny, wydajny komputer…