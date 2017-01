W Resident Evil VII w trybie VR gra ponad 80 000 graczy

Aktualnie w nowego Residenta pogrywa ponad 900 tysięcy graczy. Co dziewiąta osoba wykorzystuje do gry gogle VR, a dokładniej ujmując PlayStation VR, gdyż tryb ten do końca roku niedostępny jest dla konkurencyjnych platform (Oculus Rift i HTC Vive). Biorąc pod uwagę, że ogólna liczba graczy dotyczy wszystkich platform (PC, PS4 i Xbox One), zainteresowanie trybem VR jest bardzo duże. Przyszłość rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości zależy od contentu, który będzie udostępniany użytkownikom. Capcom uwierzył w sukces VR i zdecydował się pozwolić graczom na przejście całej gry najbardziej dogodny dla niego sposób. Do tej pory w grach AAA takich jak Tomb Raider czy COD: Advanced Warfare dodawano tylko krótkie doświadczenia VR urozmaicające grę poza jej główną fabułą. Więcej statystyk na temat Resident Evil VII znajdziecie na oficjalnej stronie gry.