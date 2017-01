Znamy już Gry z Gold na luty

Gry z Gold, czyli co miesiąc dwie gry za darmo na Xboxa One oraz dwie gry na Xboxa 360, które dzięki kompatybilności wstecznej zadziałają również na Xbox One. Co tym razem otrzymamy w prezencie?

Przez cały miesiąc do pobrania dostępna będzie niezależna gra strategiczna Lovers in a Dangerous Time. Dodatkowo, od 16 lutego do 15 marca dostępna będzie znakomita gra wyścigowa Project Cars Digital Edition z dodatkiem DLC Limited Edition.

Z kolei jeśli chodzi o gry na Xboxa 360 (dostępne również na Xboxa One) od pierwszego do piętnastego lutego pobrać możemy odnowioną wersję kultowej przygodówki Monkey Island 2: SE. A od 16 lutego do 28 lutego za darmo dostępny będzie gwiezdnowojenny slasher Star Wars: The Force Unleashed.