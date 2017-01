Znamy tytuł nowych Gwiezdnych Wojen!

Wiemy już jak będzie się nazywać kolejny rozdział Gwiezdnych Wojen. Jak sugeruje tytuł, ósmy epizod sagi będzie opowiadał o „ostatnim Jedi”. Nie jest jasne, czy Star Wars: The Last Jedi skupi się na losach młodej Rey, czy też będzie to wielki powrót Luke’a Skywalkera. Reżyserem i scenarzystą The Last Jedi jest Rhian Johnson, producenci – Kathleen Kennedy i Ram Bergman, producenci wykonawczy – J.J. Abrams, Jason McGatlin i Tom Karnowski. Premiera filmu Star Wars: The Last Jedi zaplanowana jest na 14 grudnia 2017.