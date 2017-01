Zobacz wnętrze Białego Domu w 360-stopniach

"Ten dom należy do Ciebie i każdego Amerykanina. Przez 8 lat, w ciągu krótkiego rozdziału historii naszej demokracji, moja rodzina miała możliwość nazywania Białego Domu domem. " - tymi słowami prezydent USA zachęca użytkowników Internetu do obejrzenia 0śmiominutowego materiału, w którym oprowadza i zarazem opowiada o historii tego niezwykłego miejsca. Całość nagrana została w 360-stopniach, dzięki czemu można ją obejrzeć w jakichkolwiek goglach VR lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Link do materiału znajdziecie TUTAJ.