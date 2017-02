Biedronka z nową promocją na gry komputerowe

Tak jak zwykle nie w każdej Biedronce znajdziemy dokładnie te same gry. Zazwyczaj w każdym sklepie jest tylko kilka pozycji, dlatego warto przespacerować się do innego dyskontu, jeśli w jednym nie znajdziecie poszukiwanego tytułu. Poniżej prezentujemy pełną listę gier. Te najbardziej atrakcyjne wyróżniliśmy pogrubieniem.

Gry za 9,99 zł:

• 9 KOMPANIA 9

• AIR CONFLICTS: SECRET WARS

• ASSASSIN'S CREED

• ASSASSIN'S CREED 2

• BRATZ: BABYZ

• BRATZ: ROCK ANGELZ

• DEAD SYNCHRONICITY

• Fl 2015

• GRID AUTOSPORT

• GTI RACING PL

• HOTEL DLA ZWIERZAKOW WERSJA 2

• IL-2 STURMOVIK: 1946

• KING'S BOUNTY: NOWE SWIATY

• KONIE I KUCYKI: AKADEMIAJAZDY KONNEJ

• KONIE I KUCYKI: JAZDY KONNO

• KRÓL ARTUR II

• LICZĘ Z REKSIEM

• LUBIĘ SZKOŁĘ 2- DRUGA I TRZECIA KLASA

• LUBIĘ SZKOŁE ZERÓWKA

• MAJESTY 2: SYMULATOR KROLESTWA

• MADRE DZIECKO PAKIET MYŚLĘ

• MEN OF WAR: ODDZIAŁ SZTURMOWY GOTY

• POLSKIE IMPERIUM: OD KRŻYŻAKÓW DO POTOPU V2

• RAYMAN LEGENDS

• RIDE TO HELL: RETRIBUTION 4

• RISEN 2: MROCZNE WODY

• RISEN 2: MROCZNE WODY ZŁOTA EDYCJA

• SHOOTERY WSZECHCZASÓW CZ. 2

• SHOOTERY WSZECHCZASÓW CZ. 3

• SPELLCRAFTER

• SYMULATOR FARMY 2015 - EDYCJA PREMIUM

• SYMULATOR JAZDY TIREM:RIG'N ROLL:WYŚCIGI TIRÓW

• SYMULATOR KOMPANII GÓRNICZEJ

• SYMULATOR KROMKI CHLEBA - I AM BREAD

• SYMULATOR KURORTU NADMORSKIEGO

• SZKOŁA DLA ZWIERZĄT WER.2

• TURNING POINT: FALL OF LIBERTY

• WORLDS OF MAGIC

• ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ - DETEKTYWI W SIODŁACH

• ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ - MD ŁAPY I PAZURY

• ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ - SALON PIĘKNOŚCI

Gry za 19,99 zł:

• ANNO 2070

• ANOMALY 2

• ASSASSIN'S CREED BROTHERHOOD

• ASSASSIN'S CREED REVELATIONS

• BALDURS'S GATE ENHANCED EDITION

• COMPANY OF HEROES 2

• DIG IT - SYMULATOR KOPARKI 2015

• ESCAPE DEAD ISLAND

• GTR 2+GT LEGENDS

• EUROPEJSKI SYMULATOR STATKU

• FAR CRY

• FAR CRY 3

• HEROES OF MIGHT & MAGIC 3

• HEROES OF MIGHT & MAGIC 5 GOLD NEW EXCLU

• ICEWIND DALE ENHANCED EDITION

• KING'S BOUNTY WOJOWNICY PÓŁNOCY WYDANIE KOMPLETNE

• KING'S BOUNTY: DARK SIDE - MROCZNA SIŁA PREMIUM EDITION

• MEN OF WAR: ASSAULT SQUAD 2 - ODDZIAŁ SZTURMOWY 2 DELUXE EDITION

• MIGHTY NO.9

• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR AGRAR 2012

• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR AUTOBUSU OMSI

• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR RATOWNICTWA MORSKIEGO

• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR TRANSPORTU CIĘŻKIEGO

• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR OBSŁUGI LOTNISKA

• SACRED 3 FIRST EDITION

• SETTLERS 7 GOLD

• STALOWA SERIA: 4 SPACE HULK

• STALOWA SERIA: 5 STARPOINT GEMINI 2

• STALOWA SERIA: 6 MEMENTO MORI 2

• STALOWA SERIA: 8 TOXIKK

• TORCHLIGHT II

• TWIERDZA 3 ZŁOTA EDYCJA

• TWIERDZA KOLEKCJA HD

• VALHALLA HILLS

• WATCH DOGS