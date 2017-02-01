Biedronka z nową promocją na gry komputerowe

Tak jak zwykle nie w każdej Biedronce znajdziemy dokładnie te same gry. Zazwyczaj w każdym sklepie jest tylko kilka pozycji, dlatego warto przespacerować się do innego dyskontu, jeśli w jednym nie znajdziecie poszukiwanego tytułu. Poniżej prezentujemy pełną listę gier. Te najbardziej atrakcyjne wyróżniliśmy pogrubieniem.
Gry za 9,99 zł:
• 9 KOMPANIA 9
• AIR CONFLICTS: SECRET WARS
• ASSASSIN'S CREED
• ASSASSIN'S CREED 2
• BRATZ: BABYZ
• BRATZ: ROCK ANGELZ
• DEAD SYNCHRONICITY
• Fl 2015
• GRID AUTOSPORT
• GTI RACING PL
• HOTEL DLA ZWIERZAKOW WERSJA 2
• IL-2 STURMOVIK: 1946
• KING'S BOUNTY: NOWE SWIATY
• KONIE I KUCYKI: AKADEMIAJAZDY KONNEJ
• KONIE I KUCYKI: JAZDY KONNO
• KRÓL ARTUR II
• LICZĘ Z REKSIEM
• LUBIĘ SZKOŁĘ 2- DRUGA I TRZECIA KLASA
• LUBIĘ SZKOŁE ZERÓWKA
• MAJESTY 2: SYMULATOR KROLESTWA
• MADRE DZIECKO PAKIET MYŚLĘ
• MEN OF WAR: ODDZIAŁ SZTURMOWY GOTY
• POLSKIE IMPERIUM: OD KRŻYŻAKÓW DO POTOPU V2
• RAYMAN LEGENDS
• RIDE TO HELL: RETRIBUTION 4
• RISEN 2: MROCZNE WODY
• RISEN 2: MROCZNE WODY ZŁOTA EDYCJA
• SHOOTERY WSZECHCZASÓW CZ. 2
• SHOOTERY WSZECHCZASÓW CZ. 3
• SPELLCRAFTER
• SYMULATOR FARMY 2015 - EDYCJA PREMIUM
• SYMULATOR JAZDY TIREM:RIG'N ROLL:WYŚCIGI TIRÓW
• SYMULATOR KOMPANII GÓRNICZEJ
• SYMULATOR KROMKI CHLEBA - I AM BREAD
• SYMULATOR KURORTU NADMORSKIEGO
• SZKOŁA DLA ZWIERZĄT WER.2
• TURNING POINT: FALL OF LIBERTY
• WORLDS OF MAGIC
• ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ - DETEKTYWI W SIODŁACH
• ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ - MD ŁAPY I PAZURY
• ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ - SALON PIĘKNOŚCI
Gry za 19,99 zł:
• ANNO 2070
• ANOMALY 2
• ASSASSIN'S CREED BROTHERHOOD
• ASSASSIN'S CREED REVELATIONS
• BALDURS'S GATE ENHANCED EDITION
• COMPANY OF HEROES 2
• DIG IT - SYMULATOR KOPARKI 2015
• ESCAPE DEAD ISLAND
• GTR 2+GT LEGENDS
• EUROPEJSKI SYMULATOR STATKU
• FAR CRY
• FAR CRY 3
• HEROES OF MIGHT & MAGIC 3
• HEROES OF MIGHT & MAGIC 5 GOLD NEW EXCLU
• ICEWIND DALE ENHANCED EDITION
• KING'S BOUNTY WOJOWNICY PÓŁNOCY WYDANIE KOMPLETNE
• KING'S BOUNTY: DARK SIDE - MROCZNA SIŁA PREMIUM EDITION
• MEN OF WAR: ASSAULT SQUAD 2 - ODDZIAŁ SZTURMOWY 2 DELUXE EDITION
• MIGHTY NO.9
• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR AGRAR 2012
• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR AUTOBUSU OMSI
• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR RATOWNICTWA MORSKIEGO
• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR TRANSPORTU CIĘŻKIEGO
• NIESAMOWITE MASZYNY - SYMULATOR OBSŁUGI LOTNISKA
• SACRED 3 FIRST EDITION
• SETTLERS 7 GOLD
• STALOWA SERIA: 4 SPACE HULK
• STALOWA SERIA: 5 STARPOINT GEMINI 2
• STALOWA SERIA: 6 MEMENTO MORI 2
• STALOWA SERIA: 8 TOXIKK
• TORCHLIGHT II
• TWIERDZA 3 ZŁOTA EDYCJA
• TWIERDZA KOLEKCJA HD
• VALHALLA HILLS
• WATCH DOGS