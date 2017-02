CD Projekt jest warty więcej niż Capcom

Akcje twórców Wiedźmina poszły w tym roku mocno w górę. Wartość CD Projektu przekroczyła na giełdzie ponad 6 miliardów złotych - o miliard więcej niż pod koniec ubiegłego roku.

O tym jak duże są to wartości świadczy najlepiej porównanie do innych gigantów z branży. Twórcy Resident Evil VII są dziś warci około 5,3 miliardów złotych, a mówimy tu o firmie, która ma w swoim dorobku kilka znanych serii. m.in. Street Fightera, czy Devil May Cry. CD Projekt wyprzedził nawet duże, polskie spółki nie związane z branżą gier takie jak Energa, Żywiec, Tauron czy Budimex.

Przygoda z Wiedźminem 3 została już zakończona, ale studio przygotowuje się do premiery karcianki Gwint z tego samego uniwersum. Równocześnie studio pracuje też nad kolejnym, wysokobudżetowym tytułem - Cyberpunkiem 2077. Póki co nic nie wskazuje na to, by dla studia CD Projekt miały skończyć się "tłuste" czasy...