Detached - polski, kosmiczny survival już dostępny w sklepie Oculusa

Od teraz gracze posiadający urządzenie Oculus Rift mogą nabyć Detached we wczesnej wersji bezpośrednio w sklepie producenta w cenie $19.99. Pojawienie się gry w sklepie Oculusa jest gwarantem, że wkrótce oferowane będzie pełne wsparcie dla tego tytułu na wyżej wymienionej platformie. Poczynając od kontrolerów Oculus Touch, których obsługa zostanie dodana w najbliższych tygodniach. Chociaż Detached jest grą zaprojektowaną od początku do końca z myślą o urządzeniach wirtualnej rzeczywistości, to jeszcze w 2017 roku pojawi się aktualizacja umożliwiająca uruchomienie gry na komputerach bez wsparcia gogli VR. W grze wcielamy się w rolę astronauty, który musi ścigać się z czasem i zmagać się z ograniczoną ilością surowców, potrzebnych do życia. Odnalezienie wyjścia ze stacji kosmicznej to tylko początek. Sercem rozgrywki jest tryb wieloosobowy pozwalający stanąć oko w oko z rywalem w ciekawej odmianie popularnego trybu „capture the flag”.