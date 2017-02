E-booki uzupełniają tradycyjne książki zamiast je zastępować

Po raz pierwszy w Polsce zrealizowane badanie na próbie ponad 1000 osób dotyczące zwyczajów czytelniczych, pytając o opinie jednocześnie użytkowników książek papierowych, jak i ebooków oraz audiobooków. Respondentami były wyłącznie osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytały co najmniej 3 książki w dowolnej formie. Respondentów zapytano między innymi o: urządzenia, na których czytają i słuchają, formaty z których najczęściej korzystają, sposób pozyskiwania e-książek, okoliczności czytania i słuchania, jak również zalety i bariery w korzystaniu z książek elektronicznych. Wnioski z badania Virtualo dowodzą, iż korzystanie z ebooków nie oznacza zaprzestania korzystania z książek tradycyjnych. Obie formy czytelnictwa często się uzupełniają, gdyż korzystanie z różnych form książek, jak podkreślali respondenci, zależy od sytuacji. Ebooki mają przewagę nad książkami w formie drukowanej w sytuacjach przemieszczania się, na przykład codziennego korzystania ze środków transportu publicznego lub dłuższych podróży. Po książki drukowane respondenci sięgają najczęściej w sytuacjach bardziej intymnych na przykład w domu lub na łonie natury. Jak pokazują wyniki, ważną rolę w rozpoczęciu obcowania z ebookami odgrywa wpływ otoczenia i rekomendacje innych użytkowników e-książek. Aż 36% obecnych użytkowników ebooków wskazało, iż impulsem do spróbowania czytania w nowoczesnej formie była namowa znajomych. Najczęstszym sposobem pozyskiwania książek elektronicznych jest pobieranie bezpłatnych tytułów z oficjalnych źródeł – deklaracja 2/3 zapytanych respondentów. Według badania Virtualo, 55% użytkowników kupuje ebooki samodzielnie, 40% korzysta z plików pozyskanych przez znajomego. W przypadku audiobooków najpopularniejsze sposoby pozyskiwania tytułów to bezpłatne pobieranie z oficjalnych źródeł (55%), samodzielne kupowanie (43% wskazań), korzystanie z audiobooków kupionych przez inną osobę (32%). Co trzeci respondent (37% czytelników ebooków i 31% słuchających audiobooki) przyznaje się do korzystania z plików pozyskanych z nieoficjalnych źródeł, co pokazuje, iż skala piractwa na rynku książek elektronicznych w Polsce jest wciąż bardzo wysoka. Tracą na tym zarówno autorzy dzieł, jak wydawnictwa i dystrybutorzy. Raport z badania „Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków.” potwierdza, iż rośnie grupa zwolenników nowoczesnych form czytania. Według nich największymi zaletami książek elektronicznych jest brak konieczności noszenia ciężkich, papierowych książek (43%), szybki dostęp do własnej, wirtualnej biblioteki (32%) oraz wygoda korzystania (20%). Wśród osób nastawionych sceptycznie do lektury w formie elektronicznej, głównym powodem niekorzystania z e-książek jest przywiązanie do formy drukowanej. Cechy, których brakuje e-książkom według części respondentów to dotyk papieru (59% wskazań) oraz zapach książki (50% wskazań). Ebooki i audiobooki, mimo części sceptycznych głosów mają wiele zalet jak deklarują respondenci badania. Zazwyczaj są tańsze niż papierowe książki, a na jednym urządzeniu można zapisać jednocześnie wiele tytułów, są łatwe do nabycia, zapewniają oszczędność miejsca w bagażu i nie są narażone na zniszczenie tak jak książka papierowa. Znaczący wpływ na chęć korzystania z książek elektronicznych ma również rozwój nowych technologii i rosnąca mobilność Polaków. Użytkownicy nowoczesnej formy czytania, jak pokazało badanie Virtualo, to głównie ludzie młodzi w wieku 15-24 lat ( 32%) oraz 25-34 lat ( 34%), mieszkańcy dużych miast, którzy kilka razy w miesiącu robią zakupy przez Internet i cenią sobie możliwość lektury w każdej wolnej chwili.