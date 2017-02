Gears of War 4 puchnie w oczach

W ubiegłym tygodniu popularna gra akcji - Gears of War 4 - doczekała się dwóch nowych map. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że gracze zaczęli zwracać uwagę na rozmiar gry. Na ten moment łącznie z przepustką sezonową nowe Gearsy zajmują 101 GB. Tu dochodzimy do sytuacji, w której niepocieszeni mogą być wszyscy gracze wymieniający ostatnio swoje dyski HDD na szybsze dyski SSD o najczęściej mniejszej pojemności. Jeśli coraz więcej gier będzie zajmowało podobne rozmiary (a przypominamy, że już pojedyncza łatka do Fallouta 4 z teksturami o wysokiej rozdzielczości zajmowała 54 GB), gracze będą zmuszeni inwestować w coraz większe dyski. Jeśli planujecie w bliskiej przyszłości zakup nowego dysku, miejcie na uwadze powyższe informacje.