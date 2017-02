Get Even z nowym zwiastunem i datą premiery

Najnowszy zwiastun Get Even wprowadza fabularnie do produkcji - będziemy mieć do czynienia z o wiele większą psychodelią niż było to początkowo zapowiadane. Twórcy wyraźnie odeszli od pierwotnego pomysłu, w którym nacisk miał być położony na starcia wieloosobowe. Zamiast tego otrzymamy solidny (miejmy nadzieję) survival horror, w którym główny bohater traci pamięć i musi podążać ścieżką własnych wspomnień, by uratować kobietę z przywiązanym do piersi ładunkiem wybuchowym.

Dzięki metodzie fotogrametrii Get Even ma prezentować się bardzo realistycznie, ale na samym zwiastunie nie do końca widać różnice między taką grafiką, a tradycyjną oprawą wizualną z innych produkcji...

Get Even zadebiutuje na PC i konsolach nowej generacji 26 maja br.