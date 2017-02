Ghost In The Shell: opublikowano drugi zwiastun filmu

Teraz, po 22 latach od swojej animowanej premiery, Ghost In The Shell doczeka się w końcu swojej fabularnej adaptacji. W roli Major Motoko Kusanagi zobaczymy (to zabawne, że nie musiałem sprawdzać, jak nazywała się animowana Major, a nie pamiętam jak nazywa się żywa aktorka) Scarlett Johansson, znaną m.in z roli Czarnej Wdowy z uniwersum Marvela.

Zwiastuny hollywoodzkiej produkcji sugerują, że na dużym ekranie zobaczymy miks oryginalnego Ghost In The Shell z serialem Ghost In The Shell: Stand Alone Complex. Do tego dojdą też zapewne genialne pomysły hollywoodzkich scenarzystów, o które obawiam się najbardziej. Za to pocieszam się tym, że film na pewno spodoba mi się wizualnie. Mam tylko nadzieję, że nie będą to same sekwencje ujęć pełnych akcji.