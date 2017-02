Humble Freedom Bundle - 40 gier za 30 dolarów

Zestaw jest niezwykle atrakcyjny cenowo. Za kwotę 30 dolarów otrzymujemy paczkę aż 40 gier niezależnych. I to gier nie byle jakich, ale w większości znanych i cenionych. Sam tylko Witness na Steamie kosztuje 49 dolarów, więc zaoszczędzić można sporo. Oprócz przygodowej gry logicznej Jonathana Blowa znajdziecie tu także Stardew Valley, Invisible, Super Meat Boy, World of Goo, Subnautica, Day of the Tentacle, The Stanley Parable, Thirty Flights of Loving i wiele innych tytułów. W zestawie znalazło się także kilka komiksów i ebooków.

Pełną ofertę znajdziecie na oficjalnej stronie organizatora.