Lady Gaga wystąpi z setkami dronów

Znana artystka pop wystąpi podczas przerwy w dzisiejszym finałowym amerykańskim futbolowym meczu i będzie to nie lada przedstawienie. Lady Gadze towarzyszyć mają setki dronów, na co organizatorzy spektaklu otrzymali już pozwolenie od amerykańskiej federalnej agencji lotniczej. Partnerem technicznym występu ma być Intel. To jego technologia ma zapewnić choreografię i całe show. Nie możemy się doczekać nagrania z występu! Z pewnością będzie to wyglądać rewelacyjnie! Pra quem não viu ontem: vazou a produção do halftime ensaiando com drones formando GAGA em cima do estádio que acontecerá o evento! pic.twitter.com/yQllZpRj6W — Felipe 🏈 (@Felipe_Oif) 27 stycznia 2017