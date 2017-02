Lords of the Fallen już jutro na iOS i Androidzie

Okazuje się, że będziemy mieć do czynienia nie z wierną konwersją, ale z grą opartą na motywach Lords of The Fallen. Zmieni się oprawa graficzna i sama mechanika. Będziemy walczyć z przeciwnikami w trybie 1 vs 1. Do dyspozycji oddanych zostanie 12 lokacji, 60 broni, 15 amuletów i 3 klasy postaci. W starciach zmierzymy się z 80 przeciwnikami i 12 bossami.

Cena gry została ustalona na 9,99 USD. Premiera gry będzie mieć miejsce już jutro na iOS i Androidzie.