Nieograniczony dostęp do ponad 100 gier Xbox One w ramach abonamentu

Ten rok zapowiada się szczególnie ciekawie dla graczy. Przygotowując się do premiery Project Scorpio – najpotężniejszej konsoli w historii – Microsoft nieustannie rozwija usługi dla społeczności Xbox na całym świecie oraz katalog gier na konsolę Xbox One i system Windows 10. Dziś kontynuuje to zaangażowanie prezentując nową usługą abonamentową, dostępną wiosną tego roku. Usługa Xbox Game Pass umożliwi nieograniczony dostęp do ponad 100 gier Xbox One i tytułów wstecznie kompatybilnych z Xbox 360 w ramach jednego abonamentu, w cenie 39,99 zł miesięcznie. Korzystanie z usługi Xbox Game Pass nie wymaga posiadania abonamentu Gold. W usłudze Xbox Game Pass udostępnione zostaną tytuły uznanych światowych wydawców, takich jak 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Focus Home Interactive, SEGA, SNK Corporation, THQ Nordic GmbH, Warner Bros. Interactive Entertainment i Microsoft Studios. Wśród gier dostępnych na premierę nowej usugi wiosną tego roku znajdą się ulubione pozycje fanów Xbox, w tym m.in. Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA 2K16 i SoulCalibur II. Jedną z kluczowych funkcji Xbox Game Pass jest możliwość pobrania pełnych wersji gier bezpośrednio na konsolę Xbox One. Oznacza to płynną rozgrywkę w najlepszej jakości, bez martwienia się o strumieniowanie danych, przepustowość łącza lub połączenie sieciowe. Co więcej, gry dostępne w Xbox Game Pass, w tym dedykowane im dodatki cyfrowe, będzie można zakupić na własność ze zniżką dla abonentów usługi, dodając je do swojej biblioteki tytułów na stałe. Każdego miesiąca do usługi dodawane będą nowe pozycje, zastępując wcześniej dostępne gry, zapewniając tym samym nieustannie zmieniającą się ofertę gier. Aby zapewnić użytkownikom konsol Xbox One jak najlepszą jakość nowej usługi dostępnej wiosną tego roku, Microsoft rozpoczął dzisiaj testowanie jej z wybranymi członkami programu Xbox Insider. Po zakończeniu fazy testów, członkowie Xbox Live Gold otrzymają wcześniejszy dostęp do pełnej wersji Xbox Game Pass, zanim będzie ona dostępna dla wszystkich graczy.