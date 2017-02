Observer - zobacz zwiastun polskiego horroru

Co byś zrobił, gdyby Twoje lęki zostały zhakowane? Takie pytanie zadaje poniższy zwiastun Observera. Gra zapowiada się intrygująco. Całość osadzona będzie w dystopijnym świecie przyszłości i pozwoli wcielić się nam w rolę tytułowego obserwatora - jednostkę policji, która potrafi włamywać się do ludzkiego umysłu i wspomnień. Data premiery gry nie została jeszcze ustalona, ale wiemy, że możemy spodziewać się jej nie tylko na PC lecz także na konsolach Xbox One.