Origin Access na PC za darmo przez 7 dni

Normalnie abonament Origin Access kosztuje 80 zł rocznie lub 15 zł miesięcznie. Oprócz dostępu do wybranych gier subskrybent otrzymuje także 10% zniżki na zakupy innych tytułów w sklepie Origin, oraz możliwość wypróbowania niektórych gier przed premierą. Aktualnie EA uruchomiło ciekawą promocję. Każdy kto posiada konto w serwisie Origin może wypróbować bezpłatnie usługę przez tydzień. Jeśli z niej nie zrezygnuje system automatycznie przedłuży ją na wybrany przez użytkownika okres (rok lub miesiąc). Siedem dni to dość czasu by ograć przynajmniej kilka tytułów. W bibliotece dostępnych jest ponad 20 gier. Znajdziecie tu m.in.: Sim City

This War of Mine

Battlefield 4

Mass Effect Trilogy

Dragon Age: Inkwizycja

Mirror's Edge

Unravel

Star Wars: Battlefront

Plants vs Zombies: Garden Warfare 1 i 2