PlayStation Plus na luty

LittleBigPlanet 3 może nie jest wysokobudżetowym tytułem na miarę Uncharted, ale jest to marka równie rozpoznawalna. I gwarantujemy, że da się przy niej dobrze bawić. Niestety reszta oferty wypada blado. Na PS4 otrzymamy stylizowaną na retro strzelankę Not a Hero (ech, ileż można!), zręcznościową grę imprezową Starwahl, platformówkę przypominającą Mega Mana i minimalistyczną grę logiczną. Jeśli nie lubicie gier niezależnych wyglądających jakby były zrobione w jeden dzień na Game Jamie, będziecie zawiedzeni. Gry na PS4: LittleBigPlanet 3

