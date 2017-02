Rewelacyjna oferta Games with Gold na marzec

W ofercie pojawiły się 3 znane i lubiane tytuły. Borderlands 2 dostępne będzie na obu platformach w ramach wstecznej kompatybilności. Jeśli nie mieliście okazji zagrać w tę kooperacyjną strzelankę, warto nadrobić zaległości. Evolve to z kolei wysokobudżetowy hit, który może nie zebrał tak dobrych opinii jak seria Borderlands, ale w dalszym ciągu może sprawić trochę frajdy. Zwłaszcza osobom lubującym się w sieciowych strzelankach. Na koniec zaś polska perełka - horror Layers of Fear-, który przypadnie do gustu wszystkim fanom eksploracji i surrealistycznych klimatów.

Gry na Xbox 360 + na Xbox One w ramach wstecznej kompatybilności: Heavy Weapon (16-31 marca)

Borderlands 2 (1-15 marca)

Gry na Xbox One: Layers of Fear (1-31 marca)

Evolve Ultimate Edition (16 marca - 15 kwietnia)