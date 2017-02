Ruszyła zbiórką na polską grę w stylu Golden Axe

Chociaż kreskówkowa oprawa kojarzy się bardziej z nowszą produkcją: Castle Crashers. To, co ma wyróżniać grę Poznaniaków to system lootu podobny do tego, który znamy z serii Diablo od studia Blizzard. Die For Valhalla oferować będzie również system rozwoju postaci oraz rozbudowane opcje interakcji z przedmiotami znajdującymi się na ekranie. Jeśli uda się zebrać pieniądze, gra ukaże się pod koniec tego roku na platformach PC, PS4 i Xbox One. Oficjalną stronę kampanii znajdziecie tutaj.