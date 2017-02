ShowMax debiutuje w Polsce - oglądaj filmy i seriale za 19,90 zł/msc

Dużym plusem ShowMaxa jest niski abonament. Za 19,90 zł miesięcznie otrzymujemy nielimitowany dostęp do całej biblioteki VOD, w której znajdziemy około 400 materiałów (filmów i seriali). Wszystkie z nich dostępne są w języku polskim (lektor lub napisy). To kolejny plus. Zaletą jest także możliwość oglądania jednego filmu na dwóch różnych urządzeniach jednocześnie (maksymalnie zarejestrujemy do pięciu urządzeń). Filmy oferowane są jedynie w jakości HD, ale za to możemy je pobierać i oglądać w trybie offline. Jak znalazł na długą podróż! Niestety opcja ta jest dostępna jedynie na urządzeniach iOS i Android wspierających DRM Videwine Classic (przykładowo na Samsungu Galaxy S7 czy A5S usługa nie będzie aktywna). Jeśli chodzi o materiały, cóż. ShowMax daleko jest za Netflixem, ale stara się także zapewnić ekskluzywne treści. Przykładowo już teraz tylko tutaj obejrzymy serial komediowy Ucho Prezesa, nowy film Vegi z McGregorem - Czerwony Punkt, czy serial Channel Zero. Serwis zamierza docelowo produkować rocznie 10 polskich seriali. ShowMax możecie przetestować bezpłatnie przez 14 dni. Do rejestracji wymagane jest jednak podanie karty kredytowej lub rachunku telefonicznego z abonamentem.