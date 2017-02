SteamVR trafia na Linuxa!

SteamVR, czyli platforma firmy Valve do wirtualnej rzeczywistości, jest już „dostępna” na desktopowe systemy linuxowe. Skąd cudzysłów? Bo na razie dostępny jest we wstępnej wersji deweloperskiej i jest przeznaczony głównie do testów gier, zamiast do wykorzystywania go przez normalnych użytkowników. Platforma na razie jest w we wczesnym stadium rozwoju. Nie tylko działa wyłącznie z kartami graficznymi AMD i Nvidii, ale też wymaga zastosowania testowych sterowników do tych kart. Na dodatek działa ona tylko z jedną, również testową wersją 64-bitowego loadera Vulkana. Wiele rzeczy nadal jeszcze nie działa. To jednak dobre wieści dla wszystkich graczy preferujących Linuxa. Valve traktuje swoje zobowiązanie poważnie i, jak dowodzi kolejny etap wdrożenia, nie jest gołosłowny.