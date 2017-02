Streamer zmarł podczas charytatywnego maratonu World of Tanks

19 lutego Brian Vigneault prowadził kolejną audycję charytatywną - 24-godzinny maraton World of Tanks. W okolicach 22 godziny mężczyzna powiedział, że idzie zapalić papierosa na zewnątrz, jednak nie wrócił już do transmisji. Po 8 godzinach na jego konto na czacie Discord zalogował się funkcjonariusz policji, który poinformował zaniepokojoną społeczność o śmierci Briana. Nie wiadomo co było przyczyną zgonu - policja wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mężczyzna osierocił trójkę dzieci. Moderatorzy Twitcha przekształcili profil Briana w formę tablicy kondolencyjnej, gdzie jego fani mogą dzielić się najlepszymi wspomnieniami związanymi z działalnością mężczyzny. Swoje kondolencje przekazało także studio Wargaming.net - twórcy gry World of Tanks.