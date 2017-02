Świetne gry Namco już od 1 dolara!

Jeszcze przez 12 dni macie okazję skorzystać z promocji. Za gry o wartości 277 dolarów zapłacicie jedynie 35 dolarów, choć możecie dorzucić coś więcej - lub wybrać mniej bogaty pakiet. Poniżej prezentujemy wybrane opcje i gry: Za kwotę powyżej 1 dolara otrzymacie: Enslaved: Oddysey to the West

Pac Man 256

Ace Combat Assault Horizon Za kwotę powyżej średniej (około 8,71 USD): Warhammer 40,00

Project Cars

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst

Jeszcze jedna gra, która odblokuje się za 5 dni Za kwotę 15 dolarów dodatkowo otrzymacie: Tales of Zestiria

Project CARS On-Demand Pack Za kwotę powyżej 35 dolarów z kolei dostaniecie także: Little Nightmares