Valve pracuje nad trzema, pełnymi grami VR

"Pracujemy nad trzema grami VR. I mam tu na myśli trzy pełne gry, a nie doświadczenia." - wyjaśnił Gabe Newell podczas konferencji prasowej... Żadne szczegółowe zapowiedzi nie padły, ale szef Valve wytłumaczył swoją motywację. Według niego gogle VR nie sprzedają się nie tyle ze względu na cenę, co ze względu na brak interesującej zawartości. Dlatego postanowił opracować coś naprawdę innowacyjnego. Przenoszenie aktualnych gier do środowiska VR nie jest dobrym rozwiązaniem - szef Valve wspomina, że gdy tylko gogle VR pojawiły się na rynku to przenieśli dwa swoje duże tytuły (Half-Life 2 i Team Fortress 2) do środowiska wirtualnej rzeczywistości, ale ponieważ gry te nie były od początku projektowane z myślą o nim, wrażenie nie różniło się specjalnie od standardowej gry z wykorzystaniem monitora. Newellowi marzy się stworzenie czegoś na miarę Wii Sport, które było w swoim czasie dużym powiewem świeżości. Czy Valve podoła wyzwaniu? No cóż, o tym przekonamy się dopiero za jakiś czas.