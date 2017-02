Valve zabija Steam Greenlight

Mówiąc krótko wkrótce by pojawić się na Steamie wystarczy wpłacić określoną sumę pieniędzy. Valve nie zapowiedziało jeszcze ile dokładnie, ale zasugerowało, że będzie to wartość w okolicach 100 do 5000 dolarów. Jeśli kwota będzie bliższa tej górnej granicy dla wielu młodych twórców może okazać się ona barierą nie do przeskoczenia.

Do tej pory by móc zaistnieć na Steamie należało wpłacić kwotę 100 dolarów i zdobyć wystarczającą liczbę głosów od graczy. Oceny dokonywało się na podstawie prezentacji - niektórzy developerzy przedstawiali gameplaye, inni oferowali dostęp do dema, jeszcze inni przedstawiali zaledwie szkice koncepcyjne. Greenlight był selekcją, która z miejsca eliminowała produkty ubogie, niedorobione albo będące klonami innych gier.

Bez tej selekcji Steam może wkrótce stać się miejscem, w którym trudno będzie znaleźć coś interesującego. Valve uważa, że nawet jeśli gra nie spełni oczekiwań graczy, mogą przecież skorzystać z programu zwrotów i odzyskać pieniądze.