Wielka gra z Pokemonami w Minecraftcie

Minecraft nie jest zwykłą grą. To fenomen, w którym powstało wiele interesujących projektów. Gracze budują tu całe miasta, te prawdziwe i krainy znane z filmów czy seriali. Niektórzy, jak Phoenix SC, tworzą nawet w środowisku Minecrafta całe gry. Pokemon Cobalt and Amethyst to modyfikacja, która pozwoli Wam złapać 136 Pokemonów w dokładnie taki sposób jak w innych grach Nintendo ze stworkami w roli głównej. Nie brakuje tu fabuły, turowych potyczek, interaktywnych dialogów, a nawet wędkowania. Przejście całej gry powinno Wam zająć około 60 godzin. Robi wrażenie, prawda? Grę można pobrać bezpłatnie ze strony twórców . Do działania wymagana jest jednak podstawowa wersja Minecrafta.