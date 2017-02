Wow, tak wygląda Portal na HoloLens [wideo]

W grze Portal gracz otrzymuje dostęp do specjalnego pistoletu, który zamiast tradycyjnej amunicji pozwala strzelać ładunkiem wytwarzającym tytułowy portal między dwoma punktami. Kenny W postanowił wykorzystać tę samą mechanikę w swoim doświadczeniu. Aplikacja, którą napisał na gogle HoloLens pozwala tworzyć takie same portale i przerzucać między nimi kostką. Nie ma tu żadnych zagadek logicznych czy fabuły, ot czysta frajda z obserwowania fizycznych właściwości kostki. Mimo to fani gry z pewnością daliby wiele za taką rozrywkę...