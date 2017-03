11 faktów o Beat Cop - nowej, polskiej grze niezależnej

Jest rok 1986. Jack Kelly, nowojorski detektyw zostaje wrobiony w zabójstwo, a następnie zdegradowany do roli zwykłego krawężnika. Na domiar złego po piętach drepcze mu mafia. Celem gry jest odkrycie, kto tak naprawdę stoi za morderstwem. Pod względem mechaniki Beat Cop to skrzyżowanie gry przygodowej typu point'n'click z grami w rodzaju time management. Gracze będą patrolować ulice, wręczać mandaty, podejmować trudne decyzje i jeść pikselowe donuty. Wszystko w pięknej stylistyce retro okraszonej humorem nawiązującym do seriali kryminalnych z lat '80.