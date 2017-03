BAFTA 2017: Pełna lista nominacji

Brytyjska Akademia Filmowa przyznaje nagrody w 15 kategoriach. W tym roku w konkursie znalazło się 50 tytułów, wśród których nie brakuje gier nominowanych w kilku dziedzinach. Świetnie radzi sobie chociażby Inside , które wyróżniono w sześciu kategoriach. Najwięcej nominacji otrzymał jednak wysokobudżetowy tytuł Naughty Dog - Uncharted 4 . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 kwietnia. Poniżej prezentujemy pełną listę nominacji. Osiągnięcie artystyczne: ABZÛ - Giant Squid/505 Games

DISHONORED 2 - Arkane Studios/Bethesda Softworks

INSIDE - Playdead/Playdead

THE LAST GUARDIAN - SIE Japan Studio, genDesign/Sony Interactive Intertainment Europe

UNCHARTED 4 - Naughty Dog LLC/Sony Interactive Entertainment Europe

UNRAVEL - Coldwood Interactive/Electronic Arts

Osiągnięcie dźwiękowe: BATTLEFIELD 1 – DICE/Electronic Arts

DOOM – id Software/Bethesda Softworks

INSIDE – Playdead/Playdead

THE LAST GUARDIAN - SIE Japan Studio, genDesign/Sony Interactive Entertainment Europe

REZ INFINITE - Enhance Games, Monstars Inc., Resonair/Enhance Games

UNCHARTED 4 – Naughty Dog LLC/Sony Interactive Entertainment Europs

Najlepsza gra 2016 roku: FIREWATCH – Campo Santo Productions/Camp Santo Productions, Panic Inc.

INSIDE – Playdead/Playdead

OVERWATCH – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

STARDEW VALLEY – ConcernedApe/Chucklefish

TITANFALL 2 – Respawn Entertainment/Electronic Arts

UNCHARTED 4 – Naughty Dog LLC/Sony Interactive Entertainment Europe

Najlepsza gra z Wielkiej Brytanii: BATMAN: ARKHAM VR – Rocksteady Studios/WB Games

FORZA HORIZON 3 – Playground Games/Microsoft Studios

NO MAN’S SKY - Hello Games/Hello Games, Sony Interactive Entertainment Europe

OVERCOOKED – Ghost Town Games/Team17 Digital Ltd

PLANET COASTER – Frontier Developments/Frontier Developments

VIRGINIA – Variable State/505 Games

Najlepszy debiut: FIREWATCH – Campo Santo Productions/Campo Santo Productions, Panic Inc.

OVERCOOKED – Ghost Town Games/Team17 Digital inc.

OXENFREE – Night School Studio/Night School Studio

THAT DRAGON, CANCER – Numinous Games/Numinous Games

THE WITNESS – Thekla, Inc./Thekla, Inc.

VIRGINIA – Variable State/505 Games

Najlepszy rozwój gry: DESTINY: RISE OF IRON – Bungie/Activision

ELITE DANGEROUS: HORIZONS – Frontier

Developments/Frontier Developments

EVE ONLINE – CCP Games/CCP Games

FINAL FANTASY XIV: ONLINE – Square Enix/Square Enix

HITMAN – IO Interactive/Square Enix

ROCKET LEAGUE – Psyonix/Psyonix

Gra rodzinna: LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS – TT Games/WB Games

OVERCOOKED – Ghost Town Games/Team17 Digital Ltd

THE PLAYROOM VR - SIE Japan Studio, Team ASOBI!/Sony Interactive Entertainment Europe

POKÉMON GO - Niantic Inc./Niantic Inc.

RATCHET & CLANK - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe

TOCA HAIR SALON 3 - Toca Boca/Toca Boca

Najlepszy Game Design: BATTLEFIELD 1 – DICE/Electronic Arts

DISHONORED 2 – Arkane Studios/Bethesda Softworks

INSIDE – Playdead/Playdead

OVERWATCH – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

TITANFALL 2 – Respawn Entertainment/Electronic Arts

THE WITNESS – Thekla,Inc./Thekla, Inc.

Największa innowacja: BATMAN: ARKHAM VR – Rocksteady Studios/WB Games

FIREWATCH - Campo Santo Productions/Campo Santo Productions, Panic Inc.,

POKÉMON GO - Niantic Inc./Niantic Inc.

THAT DRAGON, CANCER – Numinous Games/Numinous Games

UNSEEN DIPLOMACY - Triangular Pixels/ Triangular Pixels

THE WITNESS – Thekla, Inc./Thekla, Inc.

Najlepsza gra mobilna: THE BANNER SAGA 2 – Stoic/Versus Evil

DAWN OF TITANS - Natural Motion/Zynga

DEUS EX GO - Square Enix Montreal/Square Enix

POKÉMON GO - Niantic Inc./Niantic Inc.

POKÉMON SUN AND POKÉMON MOON – Game Freak/The Pokémon Company International

REIGNS – Nerial/Devolver Digital

Najlepszy multiplayer: BATTLEFIELD 1 – DICE/Electronic Arts

FORZA HORIZON 3 – Playground Games/Microsoft Studios

OVERCOOKED – Ghost Town Games/Team17 Digital Ltd

OVERWATCH – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

TITANFALL 2 – Respawn Entertainment/Electronic Arts

TOM CLANCY’S THE DIVISION – Ubisoft Massive/Ubisoft

Najlepsza muzyka: ABZÛ Austin Wintory – Giant Squid/505 Games

DOOM Mick Gordon, Chris Hite, Chad Mossholder – id Software/Bethesda Softworks

INSIDE Martin Stig Andersen, SØS Gunver Ryberg – Playdead/Playdead

THE LAST GUARDIAN Takeshi Furukawa – SIE Japan Studio, genDesign/Sony Interactive Entertainment Europe

UNCHARTED 4 Henry Jackman, Jonathan Mayer, Scott Hanau – Naughty Dog

LLC/Sony Interactive Entertainment Europe

VIRGINIA Lyndon Holland – Variable State/505 Games

Najlepsza narracja: DISHONORED 2 – Arkane Studios/Bethesda Softworks

FIREWATCH – Campo Santo Productions/Campo Santo Productions, Panic Inc.

INSIDE – Playdead/Playdead

MAFIA III – Hangar 13/2K

OXENFREE – Night School Studio/Night School Studio

UNCHARTED 4 – Naughty Dog LLC/Sony Interactive Entertainment Europe

Najlepsze oryginalne IP: FIREWATCH – Campo Santo Productions/Campo Santo Productions, Panic Inc.

INSIDE – Playdead/Playdead

THE LAST GUARDIAN - SIE Japan Studio, genDesign/Sony Interactive Entertainment Europe

OVERWATCH – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

UNRAVEL – Coldwood Interactive/Electronic Arts

THE WITNESS – Thekla, Inc./Thekla, Inc.

Najlepszy aktor: ALEX HERNANDEZ jako Lincoln Clay w Mafia III

CISSY JONES jako Dellilah w Firewatch

EMILY ROSE jako Elena w Uncharted 4

NAVID NEGAHBAN jako ‘Hajj Agha’ w 1979 Revolution: Black Friday

NOLAN NORTH jako Nathan w Uncharted 4

TROY BAKER jako Sam Drake w Uncharted 4