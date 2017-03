Dropmix, czyli muzyczna karcianka od Harmonixu

Podstawowa wersja gry składać się będzie z planszy (fot. powyżej), aplikacji na smartfony oraz 60 kart wyposażonych w chipy NFC. Każda karta symbolizować będzie dany gatunek muzyczny i jeden z instrumentów np. perkusję, bass, organy. W trakcie rozgrywki, gracze będą kolejno wykładać karty, a każda karta doda swój dźwięk do zapętlonego w tle utworu. Szczegółowe zasady nie zostały jeszcze przedstawione, ale możemy liczyć na kilka trybów gry m.in. pojedynki 1vs1 i 2v2. Karty wydawane będą przez Hasbro i jak łatwo się można domyślić, na rynku pojawią się bardziej rozbudowane zestawy. Gra zadebiutować ma we wrześniu tego roku. Cena zestawów nie została jeszcze określona. Harmonix przedstawił jedynie kilka utworów, które da się odtworzyć za pomocą kart - m.in. "Cant Feel My Face" The Weekend, "All About That Bass" Meghan Trainor, "It's Tricky" Run D.M.C, "Sing" Ed Sheeran, "Chandelier" Sia, "September" Earth, Wind & Fire.