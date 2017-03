GetEven z unikalną technologią muzyki

Wyobraźcie sobie grę, w której przerażeni czymś zaczynacie uciekać. W tym samym momencie spokojna do tej pory muzyka, zaczyna przyspieszać i zmieniać się tak, by lepiej oddać klimat niepokoju. Tak mniej więcej będzie wyglądał efekt nowej technologii generowania muzyki w czasie rzeczywistym, który zostanie użyty w polskiej grze Get Even.

„Za sprawą odtwarzanych w czasie rzeczywistym próbek MIDI nagranych przez muzyków studyjnych w technice Ambisonics, środowisko gry zamienia się w orkiestrę czekającą na dyrygenta w osobie gracza, a jego otoczenie w potencjalne instrumenty.” – opowiada Derivière.