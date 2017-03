Just Cause zostanie zekranizowane

Fani serii Just Cause z pewnością ucieszą się na te wieści. Ekranizacją zajmie się Brad Payton, który reżyserował m.in. "San Andreas" i serial "Frontier". W rolę Rico Rodrigueza, tajnego agenta rozwiązującego konflikty polityczne w dość widowiskowy sposób wcieli się Jason Momoa, znany z roli Khala Drogo z serialu "Gra o Tron" i filmowego "Aquamana". Trzeba przyznać, że przynajmniej pod kątem wizualnym aktor doskonale pasuje do gamingowego odpowiednika.

Na razie nie wiadomo czy scenariusz filmu będzie powiązany z fabułą którejś z gier czy będzie stanowił odrębną opowieść. Data premiery produkcji także nie została zapowiedziana.