Nowe możliwości Unreal Engine [wideo]

Największą nowością przedstawioną na filmiku jest możliwość edytowania scen z poziomu gogli VR - dzięki temu artyści czy osoby zajmujące się kreacją poziomów, będą w stanie bezpośrednio zmieniać różne elementy bez konieczności zdejmowania gogli. Wszystkie zaprezentowane funkcje Unreal Engine trafią do developerów już w przyszłym miesiącu. Na materiałach widzimy też przebitki z nowej gry VR - The Robo Recall, która przenosi nas do niezbyt odległej przyszłości. Rozgrywka skupiona jest w całości na zręcznościowym strzelaniu. Gra ukaże się wyłącznie na Oculus Rifta.