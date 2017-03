Pierwszy gameplay z Observera!

Observer opowie o agencie cyberpunkowej policji, który potrafi podłączać się do wspomnień innych ludzi, by znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania. Całość rozegra się w dystopijnym świecie przyszłości w lokalizacji na terenie dzisiejszego Krakowa. Pierwszy gameplay pokazuje jak wygląda takie włamywanie się do umysłu drugiego człowieka. Atmosfera bardzo przypomina Layers of Fear - jest wiele zagadek, pomieszczenia wydają się "żyć" swoim życiem i nie brakuje jumpscare'ów. Data premiery nie została jeszcze potwierdzona, ale wiemy, że gra zadebiutuje na komputerach PC i konsolach Xbox One.