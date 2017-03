Sprzedaż Super Mario Run rozczarowała Nintendo

Prezydent Nintendo - Tatsumi Kimishima- przyznał, że choć Super Mario Run zostało pobrane ponad 76 milionów razy to zyski ze sprzedaży są znacznie mniejsze niż oczekiwano. Według wcześniejszego raportu jedynie 5% użytkowników zdecydowało się zakupić pełną wersję gry za 9,99 dolarów. Reszta sprawdziła grę bezpłatnie. W tej opcji uzyskuje się dostęp do pierwszych trzech poziomów gry i jednego trybu zabawy. Choć recenzje Super Mario Run są w większości pozytywne, być może gracze uznali, że ten tytuł nie jest po prostu wart takich pieniędzy. Kimishima zaznaczył także, że nawet jeśli gra nie sprzedaje się tak, jak przypuszczano, to dla Nintendo ważne jest także rozpowszechnianie marki i popularyzacja postaci z serii Mario w świadomości graczy. Nie powinniśmy liczyć na zmianę w sposobie monetyzacji mobilnych gier japońskiego producenta. Nintendo nie zamierza rezygnować z modelu premium na rzecz F2P. Ich kolejna gra - Animal Crossing - będzie także płatna.