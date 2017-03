23 marca. Gra będzie bezpłatna do pobrania, jednak podobnie jak na iOS uzyskamy w ten sposób dostęp jedynie do pierwszych kilku poziomów i jednego trybu gry. Jeśli wersja premium kosztować będzie tyle co na iOS to użytkownicy słuchawek z Androidem będą musieli się liczyć z wydatkiem powyżej 40 zł. W związku z premierą Nintendo przygotowuje też aktualizacje dla iOS wprowadzającą nowych bohaterów. Będziecie grać? Super Mario Run pojawi się w Google Play. Gra będzie bezpłatna do pobrania, jednak podobnie jak na iOS uzyskamy w ten sposób dostęp jedynie do pierwszych kilku poziomów i jednego trybu gry. Jeśli wersja premium kosztować będzie tyle co na iOS to użytkownicy słuchawek z Androidem będą musieli się liczyć z wydatkiem powyżej 40 zł. W związku z premierą Nintendo przygotowuje też aktualizacje dla iOS wprowadzającą nowych bohaterów. Będziecie grać?