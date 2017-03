Ubisoft planuje serial telewizyjny na motywach Assassin's Creed

Taką wiadomość zdradził Aymar Azaizia, odpowiedzialny za treść serii Assassin's Creed. W sesji AMA na Redditcie przyznał, że serial o walce skrytobójców z templariuszami jest w planach. Na realizację jednak przyjdzie nam sporo poczekać. Ubisoft nie zamierza się spieszyć i chce mieć pewność, że produkcja zostanie maksymalnie dopieszczona.

No cóż, oby wyszło z tego coś lepszego niż z filmowej adaptacji Assassin's Creed, która delikatnie mówiąc nie porwała publiki. Niestety nie potwierdzono, czy za produkcją stanie rzeczywiście Netflix. Biorąc jednak pod uwagę, jak chętnie zabiera się on ostatnio za adaptacje ( Death Note , Skylanders, Castlevania ) jest to bardzo możliwe.