W gry z PS4 pogramy na PC jeszcze w tym roku

15 sierpnia br. PlayStation Now przestanie działać na wszystkich urządzeniach elektronicznych poza komputerami PC i konsolami PS4. Taka decyzja ma przyczynić się rzekomo do lepszego wsparcia tych dwóch platform. Do tej pory w PlayStation Now znaleźć można było wyłącznie gry z katalogu PS3. Teraz Sony zapowiedziało, że do chmury dołączą także tytuły z PS4. To zaś oznacza, że pecetowcy będą mogli skosztować największych hitów ostatnich lat, niedostępnych do tej pory dla nikogo poza użytkownikami konsoli PlayStation. Aktualnie trwają już testy nowej funkcjonalności.

Z jednej strony PlayStation Now to bardzo wygodne rozwiązanie - możemy do woli sprawdzać gry w ramach miesięcznego abonamentu bez konieczności kupowania konsoli PS4. Nie musimy też czekać na pobranie, gdyż gry uruchamiane są w chmurze i strumieniowane na ekran PC. Z drugiej strony jakość obrazu uzależniona jest od szybkości połączenia internetowego, co nie każdemu może odpowiadać.

Póki co jednak nie musimy sobie tym zaprzątać głowy - usługa PlayStation Now nie jest dostępna w Polsce i nie wiadomo kiedy się to zmieni...